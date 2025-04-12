DEM Parti-Erdoğan görüşmesine dair 13 madde iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti arasında 13 yıl sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme, siyasi gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. Görüşmeye ilişkin kamuoyunda ortaya atılan "13 maddelik talepler listesi" iddiaları ise tartışmaları alevlendirdi. Konuya ilişkin net açıklama, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan geldi.

13 yıl sonra ilk görüşme

10 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyeti kabul etti. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşme, İmralı sürecinde görev alan heyet ile Erdoğan arasındaki yıllar sonra gerçekleşen ilk doğrudan temas oldu. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Bu görüşmenin ardından, çeşitli basın organlarında DEM Parti heyetinin Erdoğan’a 13 maddelik bir talepler listesi sunduğu yönünde haberler yayımlandı. Özellikle bu listenin içeriğiyle ilgili spekülasyonlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ayşegül Doğan’dan net açıklama

İddiaların gündemi sarsmasının ardından, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Doğan, “Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile sürecin nasıl ilerleyeceğine dair değerlendirmelerde bulunmuştur. Görüşmede herhangi bir talepler listesi sunulmamıştır” ifadelerini kullandı.

Doğan, kamuoyunda aylardır tartışılan ve DEM Parti tarafından farklı platformlarda dillendirilen bazı genel taleplerin, bu görüşmeye özel hazırlanmış resmi bir liste gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Bu açıklama ile söz konusu iddiaların asılsız olduğu netleşmiş oldu.

görüşmenin perde arkası: diyalog süreci mi başlıyor?

Siyasi kulislerde, bu görüşmenin Türkiye’de olası yeni bir çözüm süreci veya Kürt meselesine dair diyalog kanallarının yeniden açılmasıyla ilgili bir adım olup olmadığı tartışılıyor. DEM Parti ile yapılan bu temasın, yeni anayasa çalışmaları ya da bölgesel gelişmelerle bağlantılı olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Ancak şu ana kadar taraflardan resmi bir açıklama gelmediği için, görüşmenin içeriği hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Sadece DEM Parti yetkililerinin süreç değerlendirmelerine dair genel bir çerçeve sundukları ve karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı bildiriliyor.

iktidar kanadından sessizlik sürüyor

AK Parti cephesinden ise şu ana dek herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı’na yakın kaynaklar, görüşmenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılmayacağını ancak ülke meselelerine dair farklı görüşlerle yapılan temasların önemsendiğini ifade ediyor.

Siyasi yorumcular, bu gelişmenin önümüzdeki dönemde iktidar ile muhalefet arasında yeni diyalog zeminleri yaratabileceğine dikkat çekiyor. Ancak kamuoyunun DEM Parti’ye yönelik hassasiyetleri göz önüne alındığında, bu temasların yol haritası şimdilik belirsizliğini koruyor.