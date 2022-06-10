Dekar Yapı, 2.9 Milyar Tl'lık 4 yeni projeye imza atacak

Dekar Yapı,2022 ve 2023 yılında 2 Milyar 900 TL'lik yatırım ile Dekar Uskumruköy, Dekar Şehirbahçe, Dekar Zekeriyaköy ve Dekar Kemerburgaz olmak üzere 4 yeni projeyi hayata geçirecek.

PROJELER DOĞAYA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Geliştirdiği bahçeli ev konsepti ile öne çıkan Dekar Yapı, sahip olduğu deneyim ve yüksek kaliteli üetim gücüyle 2022 ve 2023 yılında 2 milyar 900 milyon TL'lık yatırım ile Dekar Uskumruköy, Dekar Şehirbahçe, Dekar Zekeriyaköy ve Dekar Kemerburgaz olmak üzere 4 yeni projeyihayata geçirecek. Dekar Uskumruköy ve Dekar Şehirbahçe projelerinde satışa başlayan Dekar Yapı, diğer iki projesini ise yılın son çeyreğinde satıya sunmayı planlıyor. "Projelerimizi Doğaya Göre Şekillendiriyoruz" Dekar Yapı ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, basın toplantısında yaptığı konuşmada Dekar Yapı'nın faaliyetleri ve gelecek hedefleri ile gayrimenkul sektörü hakkında bilgi verdi. Kurulduğu günden bugüne geçen 15 yıllık süre zarfında geliştirdikleri 8 proje ile 2 binin üzerinde bahçeli konut üreterek bulundukları bölgelerde yaşam standartlarının en iyi seviyeye gelmesi için gayret gösterdiklerini anlatan Salih Kuzu, " Gayrimenkul geliştirme konusundaki uzmanlığımızla 15 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Sektöre değişim kazandıran inovatif ve özgün binalar inşa ederek ahçeli ev alanında Türkiye'nin öncü gayrimenkul geliştirme şirketi konumundayız. Kurulduğumuz günden itibaren az katlı baheli evler üretmeyi misyon haline getirdik. Az katlı baheli bir yaşamın en tercih edilen yaşam şekli olduğuna inanan ir şirket olarak, ulaşılabilir fiyatlarla bahçeli ev sahibi olmak isteyen ailelerimize uygun evler inşa ediyoruz. Projelerimizde aheli ir hayatın yanı sıra birbirinden farklı imkanlar sunan sosyal bir yaşam da kurguluyoruz. Biz, doğanın dokusunu koruyarak projeler geliştiriyor, projeye göre araziyi değil, araziye ve şartlara göre projelerimizi şekillendiriyoruz."dedi.

MALİYETLERDEKİ ARTIŞ KORKUTUYOR

Gayrimenkul sektörüne ilişkin değerlendirmede bulunan Salih Kuzu, "Konut sektöründe arz son birkaç yıldır yavaşlamış durumda. Bunun da en büyük sebebi olarak hem maliyetlerdeki ciddi artış hem de arsa geliştirme konusundaki zorluklar öne çıkıyor. Şu anda genel olarak bakıldığında hem özel sektör tarafında hem de kamu sektörü tarafında arzın düştüğünü görüyoruz. Özellikle artan maliyetler sebebiyle gayrimenkul geliştiricileri yeni proje geliştirmede zorluklar yaşıyor"dedi. Küresel salgın dönemini uyguladıkları şirket politikalarıyla çok azla etkilenmeden kapattıklarını belirten Kuzu, sözlerine şöyle deam etti; "Küresel salgın ve ekonomik konjonktürden kaynaklı inşaat maliyetlerindeki artış, özellikle dah önce satmış olduğumuz evlerin yapımında bizi olumsuz etkiledi. Fakat daha sonra benimsediğimiz üretime paralel satış polikasıyla piyasa koşullarına uygun bir şekilde işlerimize deva etme imkanı bulduk. Pandemi dönemi özellikle bahçeli konuta oan ilginin öne çıkmasında çok etkili oldu. İnsanlar uzun süre evde kaldıkça yaşadıkları mekanların hayatlarında ne kadar önemli olduğunu gördüler. Yaşanan küresel salgın döneminde evlerde daha fazla vakit geçirdikçe, herkes en büyük ihtiyacın temiz havanın tadını çıkartabilecekleri özel alanlar olduğunu tecrüme etti. Aslında, Dekar Yapı olarak yılardır benimsediğimiz söylemimizi birebir test ettiler. Dolayısıyla bahçeli ev üretme konusundaki uzmanlığımızla, geride kalan bu 2 yıllık dönemi yeni projeler geliştirerek verimli bir şekilde göçirdiğimizi söyleyebilirim. "

AZ KATLI YAPILAR TERCİH SEBEBİ

Mevcut projelerle ilgili son durumu aktaran Dekar Yapı ve Yatıım A.Ş Projeler Koordinatörü Orçun Oğlakçıoğlu, "Özellikle tüm dünya olarak deneyimlediğimiz salgın dönemi sonrasında; doğayla iç içe, az katlı yaşamın ne kadar önemli olduğunu fark eden herkes projelerimize çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Asmalı Bahçe Şehir projesindeki 499 konutun tamamının teslimlerini tamamladık. istanbul'un en yeşil bölgelekinden biri olan Çekmeköy-Ömerli'de inşa edile Dekar Kıyıbahçe projesinde ise ilk 5 etapta teslimler, 6'ıncı etapta ise satışlar tamamlandı. Son etap olan 7.etapa da sınırlı sayıda kalan bahçeli evlerin satışları devam ediyor. Projenin tamamının ise Ekim 2022'de tamamlanması ve teslim edilmesi planlanıyor. Bizim için evleri en kısa sürede inşa etmek ve tam zamanında teslim etmek çok önemlidir. Teslim sürelerimizi genellikle projenin başında belirliyor ve bu süreye sadık kalarak söz verdiğimiz zaman içerisinde projelerimizi teslim etmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

ZENGİN SOSYAL İMKANLARA SAHİP

Doğa içinde Sosyal imkanlarla Çevrili 4 Yeni Projeler hakkında açıklamalada bulunan Dekar Yapı ve Yatırım A.Ş Satış ve Pazarlama Koordinatörü Gülin Kuzu Fellows ise, " 2023 yılında 2 milyar 900milyar TL'lik yatırım ile Dekar Uskumruköy, Dekar Şehirbahçe Dekar Zekeriyaköy ve Dekar Kemerburgaz omak üzere 4 yeni projemizi hayata geçireceğiz. Dekar Uskumruköy ve Dekar Şehirbahçe projelerinde satışlarımıza başlarken diğer iki projemizi ise yılın son çeyreğinde satışa sunmayı planlıyoruz. Satışa sunduğumuz Dekar Uskumruköy toplam 450 milyon TL yatırımla 25.800 metrekare bir arazi üzerinde 27 blokta 63 bahçeli evden oluşacak. 2+1'den 4+1'e kadar farklı bahçeli ev seçeneklerinin yer alacağı projede zengin sosyal imkanlar da mevcut. Proje, Sarıyer-Uskumruköy'de doğa ile iç içe konumu itibariyla çok değerli bir lokasyonda yer alıyor. Toplam 1 milyar 750 milyon TL yatırımla geliştirdiğimiz Dekar Şehirbahçe'de ise 41.000 metrekare bir arazi üzerinde 51 blokta, 2+1'den 4+1'e kadar farklı büyüklükte 181 ahçeli ev yer alacak. İstanbul Bahçeşehir'de Dekar olarak hayata geçirdiğimiz bu 7. projemiz de, Bahçeşehir'in en sakin bölgesinde, tamamen bahçeli evlerle dolu bir lokasyonda, ev sahiplerine huzurlu bir yaşam sunacak. "dedi.