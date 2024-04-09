Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı kutlama mesajında, Filistin'deki zulme ve acıya dikkat çekerek Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini vurguladı. Bayramın barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyen Erdoğan, sevdikleriyle sağlık ve mutluluk içinde bayrama kavuşmanın şükranını ifade etti.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırıları hatırlatan Erdoğan, Ramazan ayının manevi atmosferinde bu acıları daha derinden hissettiklerini belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu zor zamanlarda Filistin halkının yanında olduğunu göstermek adına bugüne kadar bölgeye büyük yardımlar yaptığını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin desteğinin Gazze'deki kan dökülen manzaralar sona erene ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşuncaya kadar süreceğini ifade etti.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan konutların teslim sürecinin devam ettiğini de vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin depremzedelerin yanında olduğunu ve 200 bine ulaşmayı hedefledikleri konut sayısını inşa etme çabalarının devam edeceğini belirtti.

Terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, ülkenin birlik ve huzurunu tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Ekonomi alanında da hedeflerinin olduğunu ve uyguladıkları ekonomi programının olumlu etkilerini görmeye başladıklarını ifade etti.

Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından yeni bir döneme girildiğini ve Türkiye'nin daha da ileriye gitmek için çalışacağını söyledi. Son olarak, Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferini değerlendirerek vatandaşlara trafik kurallarına riayet etmeleri çağrısında bulunan Erdoğan, bayramın gönüllere huzur, ülkeye esenlik ve dünyaya barış getirmesi temennisinde bulundu.