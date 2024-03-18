Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin tarihin en destansı anlarından biri olduğunu vurguladı. Mesajında, Çanakkale'nin, dönemin en güçlü ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden bir destan olduğunu belirtti.

Erdoğan, mesajında şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, şunları dile getirdi: "İstiklal Harbi'nde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanları için canlarını feda eden güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımızı da rahmetle yad ediyorum. Çanakkale'de iman ve azimle savaşan kahraman askerlerimizin, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla elde edilen büyük zafer, İstiklal Harbi'nde direniş ruhuna ilham olmuştur."

Cumhurbaşkanı, Çanakkale'nin sadece Türk milletinin değil, tüm mazlumların umudu olduğunu belirterek, şu noktaya dikkat çekti: "Çanakkale, bizim ebedi kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bölgenin kader ortaklığını da sembolize eder. Vatan evlatlarının ecdadımızın fedakarlıklarından ve Çanakkale'deki mücadelelerden dersler çıkaracakları bir gerçektir."

Erdoğan, açıklamasını şu şekilde tamamladı: "Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlarken, 18 Mart Şehitler Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."