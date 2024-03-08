Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güçlenmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan kadınların önemine vurgu yapmak için düzenlenen "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

"Kadınlarımıza hayatımıza anlam kattıkları için teşekkür ediyorum."

"Dünyanın dört bir yanındaki çalışan kadınlarla, mazlum ve mağdur kadınlarla yürekten selamlaşıyorum. Vatanımızın bağımsızlığı için mücadele veren yiğit kadınlarımızı da rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine, geride bıraktıkları eşlerine ve çocuklarına sabır diliyorum. Ülkemizin her köşesinde, her şehirde, kadınlarımızın hayatımıza kattıkları anlam için minnettarım."

"8 Mart, kadınların özel günü olmalı, yılın geri kalan günlerinde de kadınların haklarına dikkat çekilmeli."

"Yaklaşan yerel seçimlerde kadın adayların yoğun ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Siyasette kadınların varlığını destekliyoruz ve her zaman yanlarında olacağız. Ancak sadece 8 Mart değil, yılın diğer 364 gününde de kadın haklarına odaklanmalıyız. Kadınların toplumdaki rolü ve katkıları yalnızca bir günle sınırlı olmamalıdır."

"Kadınların güçlenmesi için çeşitli projeler ve stratejiler hayata geçiriyoruz."

"Kadınların güçlenmesi için çeşitli projeler ve stratejiler geliştirdik. Aile Bakanlığımızın hazırladığı Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı bunun en önemli örneklerinden biridir. Bu belge, kadınların ekonomik ve sosyal statülerini güçlendirmek için kapsamlı bir plan sunmaktadır."

"Türkiye'nin geleceğini güçlü kadınlarla inşa ediyoruz."

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin geleceğini güçlü kadınlarla inşa ediyoruz. Güçlü bir aile yapısı, güçlü bir toplumun temelidir. Ailedeki kadının rolü, toplumun ve ülkenin geleceği için kritik öneme sahiptir."

"Kadın haklarına yönelik çifte standartları reddediyoruz."

"Kadın haklarına yönelik çifte standartları reddediyoruz. Bazı çevrelerin kadın hakları konusunda riyakar davrandıklarını ve gerçek sorunlara duyarsız kaldıklarını görüyoruz. Biz ise her zaman kadınların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz."

"Kadınların katkısı olmadan Türkiye'nin başarısı mümkün değil."

"Son 21 yılda kadınların katkısı olmadan elde ettiğimiz başarıları inkar edemeyiz. Kadınlarımızın emeği ve çabası, Türkiye'nin gelişimi ve ilerlemesi için hayati öneme sahiptir. Kadınlarımızın her alandaki başarısı ve fedakarlığı, Türkiye'nin güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır."

"Kadınları korku siyasetine karşı güçlü bir şekilde destekliyoruz."

"31 Mart'ta, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde kadınların güçlü desteğini bekliyoruz. Kadınları korku siyasetine karşı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüle layık görülen kadınlara tebriklerini ileterek, Türkiye'ye güç veren kadınlara teşekkürlerini sundu.

