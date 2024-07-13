Adıyaman'da Depremzedeler İçin Büyük Müjde, Her Ay 20-30 Bin Konut Teslim Edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da yaptığı ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İndere Afet Konutları ile Mara ve Musalla mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında incelemeler yaparken, depremzedelere yönelik umut verici haberler verdi.

Kurum, her ay 25-30 bin konutun teslim edileceğini belirterek, 2025 yılının sonuna kadar tüm depremzedelerin evlerine kavuşacağını müjdeledi. "Çok daha hızlı çalışacağız ve her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz," diyen Kurum, bu sürecin hızla ilerleyeceğini vurguladı.

Deprem Konutlarının İnşası Hızla Devam Ediyor

Adıyaman İndere bölgesinde 16 bin konutun inşasının sürdüğünü belirten Kurum, bu bölgenin 50 bin Adıyamanlıya ev sahipliği yapacağını söyledi. Adıyaman'ın örnek bir şehir olmasını istediklerini ifade eden Kurum, altyapısı ve projeleriyle 21. yüzyılın en büyük seferberliğinin yürütüldüğünü dile getirdi.

Adıyaman'da 8.174 Konut Teslim Edildi

Kurum, Adıyaman'da 8.174 konutun vatandaşlara teslim edildiğini, 45.444 konutun ise inşasının devam ettiğini belirtti. Adıyaman merkezde 7 bölgede çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kurum, depremzedelerin en kısa sürede yeni evlerine kavuşmaları için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Kira Yardımı ve Taşınma Desteği

Şehrin ticaret ve turizminin yeniden canlandırılması için de çalışmalar yapıldığını belirten Kurum, taşınma ve kira yardımı yaparak projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda inşaat faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağını ifade eden Kurum, Ulu Cami etrafında da dönüşüm projeleri gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Depremzedelere Destek Devam Ediyor

Bakan Kurum, Adıyaman'da yaptığı incelemelerde vatandaşlarla bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi. Kurum, depremzedelerin mağduriyetlerini gidermek için hızlı ve etkin adımlar atacaklarını ifade etti. İl özel idaresine gerekli desteğin verildiğini belirten Kurum, vatandaşların talepleri doğrultusunda projelerin hızla ilerleyeceğini söyledi.

Adıyaman'da Örnek Bir Şehir İnşa Ediliyor

Bakan Kurum, Adıyaman'da inşa edilen yeni konutların modern ve iklim değişikliğine uyumlu projeler olduğunu belirtti. Bu projelerin sadece konut değil, aynı zamanda sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve altyapı hizmetleriyle de desteklendiğini ifade etti. Adıyaman'ın yeni konut projeleriyle birlikte örnek bir şehir olacağını vurgulayan Kurum, depremzedelerin konforlu ve güvenli bir yaşam süreceklerini söyledi.

Kentsel Dönüşüm Hızla İlerliyor

Adıyaman'daki kentsel dönüşüm projelerinin hızla ilerlediğini belirten Kurum, rezerv alanlarda projelerin hızlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda inşaat faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağını belirten Kurum, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel dokusuna uygun projelerin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Yatırımlar ve Destekler Devam Edecek

Bakan Kurum, Adıyaman'da yaptığı incelemeler sırasında, vatandaşlara kira yardımı ve taşınma desteği sağlanacağını belirtti. Şehrin yeniden ticaret ve turizminin canlandırılması için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Kurum, vatandaşların taleplerine öncelik vereceklerini söyledi. Ulu Cami etrafında yapılacak dönüşüm projeleriyle de şehre değer katacak eserler ortaya çıkacağını belirtti.