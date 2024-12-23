Çipli Kimlik Kartları Zorunlu Oluyor, Eski Kimliklerle 2025’te İşlem Yapılamayacak

Türkiye’de 2016 yılında kullanılmaya başlanan çipli kimlik kartları, güvenli ve hızlı işlem kapasitesiyle birçok alanda kolaylık sağladı. Bankacılık, sağlık hizmetleri ve vergilendirme gibi alanlarda aktif olarak kullanılan bu yeni kimlik kartları, 1 Ocak 2025 itibarıyla tapu işlemlerinde de zorunlu hale getirilecek.

Eski Kimlik Kartlarına Veda Zamanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tapu işlemlerinde yalnızca çipli kimlik kartları kullanılabilecek. Eski tip nüfus cüzdanları ise artık bu işlemlerde geçerli olmayacak.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile çalışan çipli kimlik kartları, tapu işlemlerinde sahteciliğin önüne geçerek işlemlerin daha güvenilir hale gelmesini sağlayacak. Bu sistem sayesinde tapu alım-satımı, miras işlemleri ve devirler gibi kritik işlemler daha hızlı ve güvenli şekilde yapılacak.

Sahtecilik ve Mağduriyetlerin Önüne Geçilecek

Yeni kimlik kartları, sahteciliği önleyerek vatandaşların mağduriyet yaşamasını engelleyecek. Tapu işlemlerinde eski tip kimliklerin kullanımının sona erdirilmesiyle, dolandırıcılık ve belge sahteciliğine karşı güçlü bir koruma sağlanacak. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kimliklerini 31 Aralık 2024’e kadar yenilemeleri gerektiğini duyurdu.

Ayrıca, çipli kimliklerin kullanımı ile birlikte her işlem dijital ortamda kayıt altına alınacak. Bu da işlemlerin takibini kolaylaştırarak mülkiyet haklarının korunmasını daha güvenilir hale getirecek.

Kimlik Değişimi Nasıl Yapılır?

Kimliklerini yenilemek isteyen vatandaşlar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’ne başvuruda bulunabilecekleri gibi, randevularını e-Devlet sistemi üzerinden de kolayca alabilecekler. Kimlik değişimi için gereken belgeler arasında mevcut nüfus cüzdanı, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge bulunuyor.

Başvuru işlemleri sırasında vatandaşların parmak izi ve biyometrik verileri de kayıt altına alınarak kimlik kartlarının güvenliği en üst seviyede sağlanıyor.

Dijital Dönüşüm ve Güvenlik Ön Planda

Çipli kimlik kartlarının yaygınlaşması, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Elektronik doğrulama sistemi sayesinde, yalnızca kimlik sahibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve yetkisiz erişimler engelleniyor.

Bu sistem, gayrimenkul işlemlerinde çift yönlü güvenlik sağlarken, sahte belgelerle yapılan dolandırıcılıkların önüne geçmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son Başvuru Tarihi Yaklaşıyor

Tapu işlemlerinde kullanılacak çipli kimlik kartlarının zorunlu hale gelmesi, vatandaşların zamanında başvuru yapmasını zorunlu kılıyor. Kimliklerini henüz değiştirmeyenlerin, 31 Aralık 2024’e kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Aksi takdirde, eski kimlik kartlarıyla işlem yapmaları mümkün olmayacak.