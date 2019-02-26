Cinsel istismar davasında şok kavga

Karabük'te enişte Ö.T.'nin, 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Mahkemede taraf yakınları arasında kavga çıkarken tekme tokat birbirine giren vatandaşları polis son anda ayırdı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, enişte Ö.T.'nin, 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu davada taraflar arasında adliye koridorlarında kavga çıktı. Duruşma bitiminde adliye önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında devama eden kavgada araya polis girdi.

Araya Polis Girdi

Adliyede görevli polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken olaylara dışarıdan da müdahale geldi. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipleri sevk edilirken birbirlerine tekme tokat saldıran taraflar bir türlü ayrılmak bilmedi.