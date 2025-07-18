Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 1 milyar 735 milyon lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Açıklama, Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Yumaklı, paylaşımında “Tarımın geleceğini birlikte inşa etmek için üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 1 milyar 735 milyon 183 bin 703 lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerine yer verdi.

Destek kalemleri belli oldu

Bakanlığın paylaşımında ödemelerin kalem kalem dağılımına da yer verildi. En büyük payı tarım sigortaları desteği oluştururken, farklı alanlardaki destek miktarları şu şekilde sıralandı:

Tarım sigortaları desteği: 1 milyar 594 milyon TL

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 114 milyon 316 bin 864 TL

Sertifikalı tohum üretim desteği: 11 milyon 921 bin 680 TL Merkez Bankası rezervleri 166,2 milyar dolara yükseldi İçeriği Görüntüle

Hububat, baklagil ve dane mısır desteği: 11 milyon 806 bin 38 TL

Yağlı tohumlu bitkiler desteği: 2 milyon 812 bin 264 TL

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği: 326 bin 857 TL

Destekler üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor

Yapılan ödemeler, üretimin sürdürülebilirliğini artırmak ve çiftçilerin çeşitli alanlardaki maliyetlerini azaltmak amacıyla planlandı. Özellikle sigorta destekleri, doğal afet ve risklere karşı üreticilerin güvence altına alınmasını hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik bu tür destekleri yıl boyunca programlı şekilde sürdürüyor.