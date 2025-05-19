Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençliğe olan inanç ve güvenin altını çizdi. Yılmaz, 19 Mayıs 1919’un sadece bir tarih değil, bağımsızlık mücadelesinin ve millet iradesinin sembolü olduğunu belirtti.

“Cumhuriyet gençlerin omuzlarında yükselecek”

Yılmaz, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet’imizi emanet ettiğimiz gençlerimizin azmine, kararlılığına ve vatan sevgisine güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı, gençlerimizin omuzlarında yükselecek; şanlı bayrağımız ilelebet özgürce dalgalanacaktır.”

Milli mücadele kahramanlarına saygı duruşu

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle anan Yılmaz, milletin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Yılmaz, gençliğin taşıdığı bağımsızlık ruhunun Türkiye’nin yarınlarını inşa edeceğini ifade etti.