SPK Başkanı Gönül: “Borsa Marjı Korunacak, Halka Arzlar Artışta”

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, Bloomberg’e verdiği röportajda borsadaki %10’luk günlük işlem marjının devam edeceğini ve halka arzlara yönelik yoğun talebin sürdüğünü belirtti. Gönül, VİOP operasyonlarından borsa robotlarına, kripto varlıklardan yeni finansal enstrümanlara kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

Borsa Marjı Yüzde 10 ile Devam Edecek

SPK Başkanı Ömer Gönül, borsadaki günlük tavan-taban marj oranının %10 olarak korunacağını açıkladı. Bazı ülkelerde sınırsız marj uygulamalarının finansal okuryazarlığı düşük yatırımcılar için risk oluşturduğunu belirten Gönül, mevcut oranın piyasa istikrarı için ideal olduğunu söyledi.

“%10’luk marj uygulaması yatırımcıları ani fiyat hareketlerinden koruyor. Şu an için bu sistemin sağlıklı çalıştığını düşünüyoruz ve değiştirmeyi planlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Halka Arzlara Yoğun İlgi Sürecek

Halka arzların 2025 yılında da artarak devam edeceğini vurgulayan Gönül, yatırımcı ilgisinin güçlü olduğunu belirtti. Şirketlerin halka arz süreçlerinin hızlandırılacağını ifade eden Gönül, doğru bilgilendirmenin SPK’nın görevi olduğunu hatırlattı.

Yatırımcılara da önemli bir uyarıda bulunan Gönül, “Halka arz edilen şirketler SPK denetiminden geçiyor, ancak şirket analizi yatırımcıların sorumluluğunda. Yatırımcılar mutlaka detaylı inceleme yapmalı ve bilinçli hareket etmeli” dedi.

VİOP Operasyonları ve Borsa Robotları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile ilgili bazı hisse bazlı manipülasyon iddialarını değerlendiren Gönül, bu konuların titizlikle takip edildiğini ve mevzuata aykırı davranışların cezalandırıldığını belirtti.

Borsa robotlarına yönelik eleştirilere de yanıt veren SPK Başkanı, yüksek frekanslı işlem yapan robotların borsanın bir parçası olduğunu ve yasalara aykırı olmadığını ifade etti:

“Robotlar, işlem hızını artırarak piyasada likidite sağlıyor. Ancak kötü niyetli kullanımı engellemek için düzenli denetim yapıyoruz.”

Kripto Varlıklarda Düzenleme Yolda

Kripto varlıklarla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Gönül, ikincil düzenlemelerin Ocak 2025’te tamamlanacağını açıkladı. Düzenlemelerin temel hedefinin yatırımcı güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Gönül, TÜBİTAK ve MASAK ile iş birliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

“Kripto varlık platformlarının faaliyet esaslarını belirleyerek piyasada güveni artıracağız. Hem yatırımcıların korunmasını hem de sistemin şeffaf işlemesini sağlayacağız” diye ekledi.

Yeni Finansal Enstrümanlar Geliyor

SPK’nın sermaye piyasalarını geliştirmek için yeni projeler üzerinde çalıştığını ifade eden Gönül, gayrimenkule dönüştürülebilir tahvil gibi yenilikçi enstrümanların devreye alınacağını duyurdu.

Bu tür araçların hem yatırımcılar için çeşitlilik sağlayacağını hem de şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamada etkili olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in piyasa deneyimi ve desteklerinin, bu projelerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Sonuç: Piyasada İstikrar ve Yenilikçi Adımlar

SPK Başkanı Ömer Gönül’ün açıklamaları, borsa ve sermaye piyasalarında istikrarın korunacağını ve yeni düzenlemelerle yatırımcı güvenliğinin artırılacağını gösteriyor. Halka arzların devamı ve kripto varlıklarda gelecek düzenlemeler, piyasaların daha şeffaf ve güvenilir hale gelmesini sağlayacak.