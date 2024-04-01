Borsa İstanbul, piyasa düzenini korumak amacıyla dört farklı hisse senedinde önleyici tedbirler uygulama kararı aldı. Yapılan son incelemelerin ardından, Borsa İstanbul, kamuoyunu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla bu tedbirleri duyurdu.

Volatilite Bazlı Tedbirler Kapsamında Alınan Kararlar

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde, Batısöke Çimento (#BSOKE.E), Ditaş Doğan (#DITAS.E) ve Yükselen Çelik (#YKSLN.E) hisseleri için, 02 Nisan 2024 tarihinden itibaren 30 Nisan 2024 tarihine kadar kredili işlemler yasağı getirildi.

Kaplamin Hissesi İçin Emir Paketi Tedbiri

Ayrıca, Kaplamin (#KAPLM.E) hisseleri için aynı tarihler arasında emir paketi tedbiri uygulanacak. Bu tedbirler piyasa emirleri ve piyasadan limite emir girişlerinin kısıtlanmasını, emir iptalinin ve emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanmasını, ayrıca emir toplama bilgi yayınının kısıtlanmasını içeriyor.