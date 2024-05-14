Borsa İstanbul'dan 7 Hisseye Tedbir Kararı Alındı

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi çerçevesinde 7 hisse senedi için kredi ve emir paketi tedbirleri aldı. Bu kararlar, yatırımcıları koruma amacı taşıyor.

Borsa İstanbul (BİST), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildiride, 7 hisse senedi için tedbir kararı aldığını duyurdu. Bu tedbirler, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) tarafından belirlendi ve uygulanacak.

Kararın Detayları

BİST'in açıklamasına göre, Etiler Gıda (#ETILR.E), GSD Denizcilik (#GSDDE.E), Metro Holding (#METRO.E), Oylum Sınai Yatırımlar (#OYLUM.E) ve Zedur Enerji (#ZEDUR.E) hisse senetleri, 15 Mayıs 2024 tarihli işlemlerden itibaren 14 Haziran 2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek. Bu kısıtlama, yatırımcıların kredi kullanarak işlem yapmasını engellemeyi amaçlıyor.

Emir Paketi Tedbiri

Ayrıca, Balatacılar (#BALAT.E) ve Yeşil GYO (#YGYO.E) hisseleri için de aynı tarihler arasında emir paketi tedbiri uygulanacak. Bu tedbirler, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptali, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması gibi uygulamaları içeriyor.

Bu tedbirlerle, belirtilen hisse senetlerindeki işlem hacmindeki ani ve yüksek oynaklık önlenmeye çalışılacak ve piyasa istikrarı sağlanmaya çalışılacak.