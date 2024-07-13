Borsa İstanbul'da 2024 Performansları, Yükselenler ve Düşenler

2024 yılında Borsa İstanbul, dalgalı bir performans sergileyerek yatırımcıların dikkatini çekti. BIST 100 endeksi, yıllık bazda %73 getiri sağlarken, bazı hisseler bu yükselişe eşlik edemedi. 2022 ve 2023 yıllarındaki güçlü yükselişlerin ardından borsada halka arzlarla yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunulmuş olsa da, bu yıl bazı hisseler beklentileri karşılamakta zorlandı.

Yüksek Performans Gösteren Hisseler

2024 yılında borsada yüksek performans gösteren hisseler arasında, özellikle yüksek enflasyonu fiyatlarına yansıtabilecek şirketler öne çıkıyor. Perakende sektöründe yer alan Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS), %204 oranında değer kazanarak dikkat çekti. Benzer şekilde, Mavi Giyim (MAVI) %207 oranında bir artış gösterdi ve BIST 100 endeksinin üzerinde bir performans sergiledi. Yüksek oynaklığa sahip teknoloji hisseleri de yatırımcılarına güçlü getiriler sağlayarak, bu sektördeki potansiyeli gözler önüne serdi.

Endekse Yetişemeyen Hisseler

BIST 30'a dahil bazı hisseler, BIST 100 endeksindeki yükselişe ayak uyduramadı. Yıl başından bu yana düşük performans gösteren hisseler arasında, Türk Hava Yolları (THYAO) %36, Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) %34, Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD) %29, Oyak Çimento (OYAKC) %29, Petkim (PETKM) %27, Tüpraş (TUPRS) %25, Enka İnşaat (ENKAI) %24, Sasa Polyester (SASA) %19, Alarko Holding (ALARK) %17, Koza Altın (KOZAL) %12, Doğuş Otomotiv (DOAS) %12 ve Şişecam (SISE) %10 oranında getiri sağladı. Bu hisseler, BIST 100 endeksinin gerisinde kalarak yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Değer Kaybeden Hisseler

2024'ün başından bu yana değer kaybeden hisseler arasında ise Astor Enerji (ASTOR) %2, Gübretaş (GUBRF) %8, Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) %21, Borusan Mannesman (BRSAN) %26 ve Hektaş (HEKTS) %39 oranında değer kaybı yaşadı. Bu hisseler, yatırımcılar için önemli kayıplara yol açarak dikkat çekti.

Yatırımcılar İçin Tavsiyeler

Borsada yatırım yaparken, dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. İlk olarak, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi, riskleri minimize etmelerine yardımcı olabilir. Farklı sektörlerdeki hisselere yatırım yaparak, dalgalı piyasa koşullarında daha sağlam bir duruş sergileyebilirler.

Ayrıca, yatırımcıların piyasa trendlerini ve ekonomik göstergeleri dikkatle takip etmeleri önemlidir. Özellikle enflasyon oranları, faiz oranları ve döviz kurları gibi makroekonomik veriler, borsa performansını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların bu verileri düzenli olarak takip etmeleri ve analiz etmeleri, yatırım kararlarını daha bilinçli bir şekilde almalarına yardımcı olabilir.

Yatırımcıların ayrıca, şirketlerin mali tablolarını ve finansal performanslarını detaylı bir şekilde incelemeleri gerekmektedir. Şirketlerin karlılık oranları, borç seviyeleri ve büyüme potansiyelleri gibi finansal göstergeler, hisselerin gelecekteki performansı hakkında önemli ipuçları sunabilir.

Son olarak, yatırımcıların duygusal kararlar almaktan kaçınmaları ve uzun vadeli bir perspektif benimsemeleri önemlidir. Kısa vadeli dalgalanmalar karşısında panik yapmadan, uzun vadeli hedeflere odaklanarak yatırım stratejilerini oluşturmalıdırlar. Bu şekilde, borsadaki dalgalanmalardan daha az etkilenerek, daha istikrarlı bir getiri elde edebilirler.

Uzman Görüşleri

Borsa İstanbul'un 2024 performansını değerlendiren uzmanlar, borsanın genel olarak güçlü bir performans sergilediğini, ancak bazı hisselerin beklentileri karşılamakta zorlandığını belirtiyor. Uzmanlar, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve piyasa trendlerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, şirketlerin mali tablolarını dikkatle inceleyerek, bilinçli yatırım kararları almanın önemine dikkat çekiyorlar.

Sonuç olarak, Borsa İstanbul'da 2024 yılı, hem fırsatlar hem de zorluklar içeren bir yıl oldu. Yatırımcıların, bu dalgalı piyasa koşullarında dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri, uzun vadeli yatırım stratejilerini benimsemeleri ve finansal okuryazarlıklarını artırmaları büyük önem taşıyor.