Muğla’nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizminin önemli adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Bahamalar bayraklı “Resilient Lady” adlı kruvaziyer gemisi, 2 bin 556 yolcusuyla Bodrum Limanı’na yanaştı.

Rodos Limanı’ndan gelen 277 metre uzunluğundaki dev gemide ayrıca 1151 kişilik mürettebat da bulunuyor. Gemideki yolcuların büyük çoğunluğunu ABD vatandaşları oluşturuyor.

Turistler Bodrum sokaklarında

Liman işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Bodrum çarşısı ve sahil şeridini gezdi. Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan bazı turistler, kent merkezindeki mağazalardan alışveriş yaparken bazıları da tarihi ve kültürel alanları ziyaret etti.

Kruvaziyerle gelen yolcular, Bodrum ekonomisine özellikle alışveriş ve yeme-içme alanında canlılık kazandırdı.

Sıradaki durak Mikonos

Gün boyunca Bodrum’da vakit geçiren Resilient Lady’in, akşam saatlerinde Yunanistan’ın ünlü turistik adalarından Mikonos’a doğru hareket edeceği bildirildi.