BNY Mellon'dan Türk Varlıklarına Yönelik Kritik Uyarı

BNY Mellon, Türk varlıklarına yönelik yabancı sermaye akışının aşırıya kaçmış olabileceği ve yatırımcıların potansiyel tuzakları göz ardı ettiği konusunda uyarıda bulundu. BNY Mellon Piyasalar ve Strateji Müdürü Bob Savage, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimler nedeniyle büyük riskler taşıdığını belirtti.

Savage, "Türkiye bir karmaşanın kavşağında. İran-İsrail çatışmasının daha da kötüleştiğini, Rusya-Ukrayna çatışmasının daha da kötüye gittiğini görebilirsiniz" dedi. Ayrıca, %50'lik faiz oranlarının sürdürülebilirliğinden emin olmadığını vurgulayan Savage, "İnsanlar tahvilleri, hisse senetlerini ve para birimini uzun tutuyor" şeklinde konuştu.

Savage, dördüncü çeyrekte ya da gelecek yılın başlarında Türk varlıklarına yönelik girişlerin tersine dönebileceğini ve yatırımcıların Mısır, Nijerya ve Arjantin gibi "karşı ağırlık" ekonomilere yönelebileceğini öngördü. "İnsanlar politikalardan memnun ve doğru yolda ilerliyor, ancak tüm parayı hak ettiğinden emin değilim. Gevşemesine neden olacak sorunlar olduğunu kabul etmek gerek" dedi.

Jeopolitik Gerilimler ve Yüksek Faiz Oranları

Türkiye’nin ekonomik ve jeopolitik konumu, yabancı yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir alan haline geldi. Savage, İran-İsrail çatışmasının ve Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bu gerilimlerin yatırımcılar için ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. Bu durumun, yüksek faiz oranlarıyla birleştiğinde, Türk ekonomisinin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yarattığını ifade etti.

Savage, %50'lik faiz oranlarının sürdürülebilirliğinden emin olmadığını ve yatırımcıların bu yüksek faiz oranlarının uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorgulamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, mevcut durumda birçok yatırımcının Türk tahvillerini, hisse senetlerini ve para birimini uzun süreli tutma eğiliminde olduğunu belirtti.

Tersine Dönüş Beklentisi

Savage, önümüzdeki dönemde Türk varlıklarına olan yabancı sermaye akışında bir tersine dönüş olabileceğini öngördü. Dördüncü çeyrekte veya 2024'ün başlarında bu dönüşün gerçekleşebileceğini belirten Savage, yatırımcıların Mısır, Nijerya ve Arjantin gibi alternatif ekonomilere yönelebileceğini dile getirdi. Savage, yatırımcıların Türkiye'deki politikaların doğru yönde ilerlediğini düşündüğünü ancak tüm sermayenin bu politikalara hak ettiğinden emin olmadığını belirtti.

Savage ayrıca, Türkiye'nin ekonomik politikalarının uzun vadede gevşemesine neden olabilecek sorunlar barındırdığını kabul etmenin önemli olduğunu vurguladı. Bu durum, yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini zedeleyebilir ve sermaye çıkışlarına yol açabilir.

Türk Lirası ve Yatırımcı İlgisi

Bank of America stratejistleri, Türk lirası forward pozisyonlarının 20 milyar doları aşabileceğini hesapladı. Bu, yatırımcıların Türk lirasına olan ilgisinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, bu yüksek ilgi aynı zamanda yüksek riskleri de beraberinde getirmektedir.

Deutsche Bank ve Pictet Asset Management, Türk varlıklarında yükselişe geçenler arasında yer alarak Türkiye'yi "2024'ün ticareti" olarak nitelendirdi. Bu, bazı büyük yatırım kuruluşlarının Türkiye’ye olan güveninin hala yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, bu güvenin sürdürülebilirliği, Türkiye’nin ekonomik ve jeopolitik durumundaki gelişmelere bağlı olacaktır.

Sonuç olarak, BNY Mellon'un uyarıları, Türk varlıklarına yatırım yapmayı düşünenler için dikkate alınması gereken önemli noktalar içermektedir. Türkiye’nin yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik riskleri, yatırımcılar için ciddi tuzaklar oluşturabilir. Bu nedenle, yatırımcıların bu riskleri göz önünde bulundurarak daha temkinli adımlar atmaları gerekmektedir.