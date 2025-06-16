Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalarla ilgili uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi’nin 59. Oturumu, İsviçre’nin Cenevre kentinde başlarken, toplantının açılış konuşmasını yapan Türk, bölgede artan gerilimin “derin endişe verici” olduğunu vurguladı.

“Acil diplomatik müzakere şart”

Türk, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların sona ermesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesi için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. “Bu saldırıları durdurmak ve çözüme giden bir yol bulmak için acil diplomatik müzakere çağrısında bulunan herkese katılıyorum,” dedi.

Sivillere yönelik çağrı: Uluslararası hukuka uyun

Konuşmasında sivillerin korunmasının altını çizen Türk, her iki tarafı da yoğun nüfuslu bölgelerde uluslararası hukuka saygı göstermeye davet etti.

BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda, küresel krizlerin insan haklarına etkileri geniş çaplı olarak ele alınıyor. Ortadoğu’da artan gerilim ise oturumun öncelikli başlıklarından biri haline geldi.