İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir panelde yaptığı konuşma nedeniyle “terörle mücadele eden kamu görevlilerini hedef göstermek”, “hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcılık, İmamoğlu’nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmaya başka bir suçtan tutuklu olan İmamoğlu ile avukatları katılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı partililer de izleyici olarak salonda yer aldı.

Savcıdan kamu görevinden men talebi

Savcının esas hakkındaki mütalaasında, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında İmamoğlu’nun kamu görevlerinden men edilmesi de istendi. Bu talep, İmamoğlu’nun belediye başkanlığı görevine devam etmesini engelleyebilir.

Mütalaada, İmamoğlu’nun konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef aldığı ve sözlerinin tehdit suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

İddianamede hangi suçlamalar yer alıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun ifadelerinin sadece düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Başsavcı Akın Gürlek’in geçmişte terör örgütleri tarafından hedef gösterildiği hatırlatılan iddianamede, İmamoğlu’nun bu kişiyi kamuoyu önünde yeniden hedef haline getirdiği ileri sürüldü.

Ayrıca İmamoğlu’nun bir basın toplantısında bilirkişi olarak görev yapan bir kişinin ismini açıklayarak yargı üzerinde baskı kurmaya çalıştığı ve bu nedenle “yargı görevini etkilemeye teşebbüs” suçu işlediği savunuldu.

Karar süreci ne zaman tamamlanacak?

Savcının mütalaasını sunmasının ardından İmamoğlu’nun savunma süreci başladı. Mahkeme, savunmaların ardından karar duruşması için yeni bir tarih belirleyecek.

Söz konusu suçlamalardan mahkûmiyet çıkması halinde İmamoğlu’nun sadece hapis cezası değil, kamu görevlerinden men edilmesi de gündeme gelebilir. Bu durum, siyasi kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.