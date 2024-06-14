BluTV’de House of The Dragon Yeni Sezonuyla Heyecanı Artırıyor!

Türkiye’nin önde gelen online video platformu BluTV, George R.R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ romanından uyarlanan ve Targaryen Hanedanı’nın destansı hikayesini anlatan ‘House of The Dragon’ın ikinci sezonunu 17 Haziran’da izleyicilerle buluşturacak.

Westeros’un taht mücadeleleri yeniden alevlenirken, Kral Aegon Yeşil Konsey’i, Kraliçe Rhaenyra ise Siyah Konsey’i savunmak için kararlı adımlar atıyor. Rhaenyra Targaryen ile Alicent Hightower’ın çekişmesi, ejderhaların gökyüzünde savaşını andıran anlarla dolu.

Dünya genelinde büyük ilgiyle beklenen ‘House of The Dragon’, ABD yayınından hemen sonra BluTV platformunda seyircilerle buluşacak, izleyicilere unutulmaz bir fantastik macera vaat ediyor.