BİST100'de Yükseliş Trendine Dikkat, Kritik Seviyeler İzlenmeli

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, dün gerçekleşen işlemlerle birlikte yukarı yönlü hareketini sürdürerek yatırımcılara pozitif sinyaller vermeye devam etti. Güne 43.49 puan artışla 9.874 seviyesinden başlayan endeks, gün boyunca dalgalı bir seyir izledi. Ancak özellikle günün sonuna doğru gelen tepki alımları, endeksin düşen kanalın üst bandına yerleşmesini sağladı ve bu da kapanışta %1.55’lik bir artışla 9.982,98 seviyesine ulaşmasına neden oldu.

A1 Capital'in yayımladığı günlük bültene göre, bugünkü işlemlerde 10.036 seviyesinin aşılması durumunda endeksteki pozitif görünüm daha da pekişecek ve yukarı yönlü hareketin devamı bekleniyor. Endeksin bu seviyeyi aşması halinde 10.165 ve 10.250 seviyeleri, takip edilmesi gereken üst direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Dün gerçekleştirilen işlemler sonucu Borsa İstanbul, toplamda 84.06 milyar TL işlem hacmine ulaştı. Bu süreçte 88 şirket günü pozitif kapatırken, 11 şirket negatif kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde en çok artış gösteren sektörler "Aracı Kurumlar, Sigortacılık ve Bankacılık" olurken, en fazla değer kaybeden sektörler "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı, Turizm ve Ulaştırma" olarak kaydedildi.

Endeks üzerinde en yüksek pozitif katkıyı Akbank, Tüpraş ve Yapı Kredi hisseleri sağladı. Buna karşılık, Türk Havayolları, AG Anadolu Grubu ve Batıçim hisseleri endekse negatif etki yaptı. Gün boyunca 9.763-9.982 bandında hareket eden BİST100 endeksi, günü en yüksek seviyesinden kapatmayı başardı. Bu durum, teknik analiz açısından endeksin toparlanma çabalarının sürdüğünü gösteriyor.

A1 Capital'in bugünkü beklentilerine göre, dünkü yükselişin devamı halinde BİST100 endeksinde 10.036 seviyesi kritik bir direnç olarak izlenecek. Bu seviyenin aşılması, pozitif görünümün daha da güçlenmesine ve yükseliş trendinin devam etmesine katkı sağlayacak. Özellikle 10.165 ve 10.250 seviyeleri, bu bağlamda önemli direnç noktaları olarak öne çıkacak. Ancak, olası bir geri çekilme durumunda endeksin yeniden düşen kanal içine girmesi halinde, 9.840 seviyesi ilk destek noktası olarak izlenecek. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması ve kısa vadeli pozisyonların artırılması öneriliyor.

Sonuç olarak, BİST100 endeksinde pozitif bir görünümün devam ettiği, teknik göstergelerin toparlanma sinyalleri verdiği ve kritik direnç seviyelerinin takip edilmesi gerektiği bir süreç yaşanıyor. Özellikle 10.036 seviyesinin aşılması halinde, endeksin yukarı yönlü hareketinin ivme kazanması bekleniyor.