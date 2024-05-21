Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta yatırımcıların risk iştahı yüksek seyretti ve pozitif beklentiler sürdü. BIST 100 endeksi, 10 bin seviyesinden hızlı bir yükselişle 10 bin 600 puanı aştı ve 20 Mayıs günü yüzde 0,9 artışla 10 bin 739 puandan kapanış yaptı. Gün içinde 10 bin 775 puanı gören endeks, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bankacılık Hisselerinde Güçlü Performans

Geçtiğimiz hafta borsada en dikkat çeken hisseler banka hisseleri oldu. Halk Bankası (HALKB) yüzde 7,6 artışla 18,8 TL'ye yükselirken, Albaraka Türk (ALBRK) yüzde 5,6 artışla 5,6 TL'ye çıktı. Gübretaş (GUBRF) da yüzde 5,3 artışla 166,9 TL'ye ulaştı. Spor sektörü, yüzde 3,2 ile en çok yükselen sektör endeksi olarak dikkat çekti.

Endeksin Destek ve Direnç Seviyeleri

Analistler, BIST 100 endeksinin 10 bin 750 - 10 bin 900 seviyelerinde direnç, 10 bin 500 ve 10 bin 400 seviyelerinde ise destek bulacağını belirtiyor. Uzmanlar, borsadaki yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve Türkiye'nin gri listeden çıkma gündeminin sürdüğünü ifade ediyor. Yabancı yatırımcı girişlerinin yeni başladığını ve 2024 yılı boyunca artmasını bekleyen analistler, endeksin 11 bin puana ulaşması durumunda yukarı yönlü hareketlerin daha da güçleneceğini düşünüyor.

Sektörel Performans ve İşlem Hacmi

20 Mayıs günü borsadaki işlem hacmi 122,6 milyar lira olarak kaydedildi. Gün sonunda, sektör endeksleri arasında en çok yükselen spor sektörü olurken, kobi ve sanayi sektörleri yüzde 2 düşüşle en çok gerileyen sektörler oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) yüzde 4, Biotrend Enerji (BIOEN) yüzde 3,7, Mia Teknoloji (MIATK) ise yüzde 3,5 değer kaybetti.

Türkiye'nin CDS Seviyeleri ve Borsa

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 265 baz puanla Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, borsadaki risk iştahını artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. CDS seviyesinin düşmesi, yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini artırarak borsaya olan ilgiyi artırıyor.

Öngörüler ve Beklentiler

Analistler, BIST 100 endeksinin yukarı yönlü hareketlerinin süreceğini ve endeksin 11 bin puanı aşma potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor. Türkiye'nin gri listeden çıkma beklentileri ve yabancı yatırımcı girişlerinin artması, borsadaki pozitif havayı destekliyor. Ayrıca, Türkiye'nin kredi risk priminin düşmesi, borsadaki risk iştahını artırarak, endeksin daha yüksek seviyelere çıkmasını sağlıyor.

Gelecek Beklentileri ve Stratejiler

Uzmanlar, yatırımcılara dikkatli olmaları ve endeksin destek ve direnç seviyelerini göz önünde bulundurarak işlem yapmaları gerektiğini belirtiyor. BIST 100 endeksinin 11 bin puanı aşması durumunda, yeni direnç seviyelerinin takip edilmesi önem taşıyor. Yabancı yatırımcıların ilgisinin artması ve Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüş, borsadaki pozitif hareketleri desteklemeye devam edecektir.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların, mevcut piyasa koşullarını ve ekonomik göstergeleri dikkate alarak stratejik adımlar atmaları öneriliyor. Borsanın destek ve direnç seviyelerinin yakından izlenmesi, yatırımcıların doğru kararlar almasını sağlayacaktır. Özellikle banka hisselerindeki güçlü performans ve sektörel hareketlilikler, yatırımcılara fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Sonuç ve Genel Değerlendirme

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta pozitif bir seyir izleyerek, yatırımcıların yüzünü güldürdü. BIST 100 endeksi, 10 bin 775 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve 11 bin puan hedefini zorlamaya devam ediyor. Bankacılık hisselerindeki güçlü performans ve Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüş, borsadaki pozitif havayı desteklemeye devam ediyor. Yatırımcıların, piyasa koşullarını dikkatle izleyerek stratejik kararlar almaları önem taşıyor.