İddiaların merkezinde yeni bir isim

Beykoz Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal yardım ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle belediye başkan yardımcılığı görevindeki bir isim gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte usulsüzlük ağı daha da belirginleşti.

Gizli belgeler ve arama kararı

Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, ilgili kişinin hem evinde hem de belediyedeki ofisinde arama gerçekleştirdi. Aramalar sırasında bazı dijital materyallere ve evraklara el konulduğu belirtildi.

Geçmişten gelen tartışmalı atama

Söz konusu başkan yardımcısının daha önce farklı bir belediyede benzer suçlamalara konu olduğu ve hakkında dava bulunduğu ortaya çıkmıştı. Buna rağmen görev yerinin değiştirilerek Beykoz Belediyesi’ne atanması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

İhale sürecindeki çarpıklıklar

İddialara göre, bazı firmaların ihalelere katılabilmesi için özel ilişkiler kuruluyor ve bu ilişkiler üzerinden kamu kaynakları belirli kişilere yönlendiriliyordu. Belediye kaynakları, bu sistemin uzun süredir işlediğini, ancak belge ve tanık eksikliği nedeniyle adım atılamadığını belirtti.

Şirketlerle çıkar ilişkileri

Gözaltına alınan kişiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı şirketlerin, kamu ihalelerinde sürekli kazanan taraf oldukları belirlendi. Bu şirketlerin belediye içerisinden aldıkları bilgilerle teklif hazırladıkları ve diğer firmaların dışlandığı iddia edildi.

Yöneticilikten başkan yardımcılığına

Adı daha önce başka bir belediyede soruşturmaya karışan kişi, Beykoz Belediyesi’ne müdür olarak atanmış, ardından hızlıca başkan yardımcılığına yükselmişti. Bu atama, özellikle yerel halk ve belediye çalışanları arasında “güven zedelenmesi” yarattı.

Soruşturma genişliyor

Savcılık kaynaklarına göre, elde edilen deliller soruşturmanın sadece tek kişiyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Belediye içindeki başka isimlerin de sürece dahil olması bekleniyor.

Tanık beyanları belirleyici olacak

Daha önce yaşanan olaylarda suskun kalan bazı tanıkların, bu süreçte konuşmaya başladığı ifade edildi. Tanık ifadeleri, başkan yardımcısının ihale süreçlerinde aktif rol oynadığını doğruluyor.

Yargı süreci mercek altında

Gözaltına alınan kişinin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi ve tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Kamuoyu, sürecin şeffaflıkla yürütülmesini ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini talep ediyor.