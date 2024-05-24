Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde nefes kesen bir mücadeleye imza attı. Ali Şansalan'ın yönettiği maç, futbol tutkunlarını heyecanlandırdı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen bu çekişmeli karşılaşmada, Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, Salih Uçan'ın golüyle 2-1 öne geçti. Fakat Trabzonspor'un Pepe ile bulduğu golle durum 2-2'ye geldi.

Maçın son dakikalarında Al-Musrati'nin attığı golle Beşiktaş, 3-2 öne geçti ve bu skoru koruyarak Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Ancak heyecan bundan ibaret değildi. Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, son dakikalarda kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Bu zafer, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki 11. şampiyonluğu oldu. Siyah-beyazlılar, daha önce 2020-21 sezonunda bu kupayı kazanmıştı. Bu başarıyla birlikte Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılma hakkı kazandı.

Beşiktaş'ın bu başarılı yolculuğu, 5. turda Eyüpspor'u 4-0 yenerek başladı. Antalyaspor'u 2-1, Konyaspor'u 2-0 ve Ankaragücü'nü 1-0 yenerek finale kadar yükseldi.

Bu zaferle birlikte, Beşiktaş taraftarları kupayı coşkuyla kutlarken, Trabzonspor ise Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılma hakkı elde etti.