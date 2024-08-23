Murat Yıldırım ve Ebru Şahin, Beni Bul Dizisinin Farklı Ülkelerdeki Çekimlerine Başladı

Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olan "Beni Bul" dizisinin çekimleri, başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in yer aldığı sahnelerle farklı ülkelerde hızla devam ediyor. Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını ise Erol Avcı’nın üstlendiği dizinin hikayesi Neşe Şen tarafından yazıldı; senaryosu ise Emre Özdür ve Hazar Kozice tarafından kaleme alındı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz oturuyor.

Murat Yıldırım Marakeş’te Kameraların Karşısında

Dizide ünlü bir mimar olan Demir karakterini canlandıran Murat Yıldırım, çekimler için Fas’ın büyüleyici şehri Marakeş’e gitti. Marakeş’in tarihi dokusu ve mimarisi eşliğinde çekilen sahneler, dizinin izleyicilerine görsel bir şölen sunmayı hedefliyor. Marakeş çekimleri için dizi ekibi, yoğun bir hazırlık süreci geçirdi ve dört gün süren çekimlerle sahneleri tamamladı. Bu sahneler, dizinin ilk bölümlerinde izleyicilerle buluşacak ve hikayenin merkezinde yer alan karakterin dünyasını daha yakından tanımamıza olanak tanıyacak.

Ebru Şahin Kıbrıs’ta Nazlı Karakteriyle İzleyici Karşısında

Nazlı karakterini canlandıran Ebru Şahin ise çekimler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Bekar bir anne olan Nazlı’nın hikayesini anlatacak olan bu sahneler, Kıbrıs’ın Gazimağusa ve İskele bölgelerinde çekildi. Dört gün süren çekimlerin ardından ekip, İstanbul’da devam edecek sahneler için hazırlıklarına başladı. Kıbrıs’ın doğal güzellikleri ve tarihi mekanları, dizinin atmosferine derinlik katarak, izleyicilere Nazlı karakterinin iç dünyasını yansıtacak.

Beni Bul Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

“Beni Bul” dizisi, derin bir aşk hikayesinin yanı sıra, aile bağları ve kişisel çatışmalar üzerine kurulmuş bir senaryo sunuyor. Dizinin merkezinde, Demir’in (Murat Yıldırım) vefat eden abisinin oğlu olduğunu öğrenmesi ve bu durumun ardından yeğenine sahip çıkmak için annesi Nazlı (Ebru Şahin) ile yaşadığı mücadele yer alıyor. Bu hikaye, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarırken, karakterlerin karmaşık ilişkilerini ve kişisel mücadelelerini derinlemesine işliyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in yanı sıra, Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı gibi yetenekli oyuncular kadroda yer alıyor. Ayrıca, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Numan Çakır, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz da dizinin hikayesine katkı sağlıyor.

NOW’da İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor

“Beni Bul”, güçlü hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla kısa süre içinde NOW’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı coğrafyalarda geçen çekimler, dizinin uluslararası bir atmosferde geçeceğini ve izleyicilere farklı kültürlerin zenginliklerini sunacağını gösteriyor. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte, hem Türkiye’de hem de uluslararası platformda büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in başrollerini paylaştığı "Beni Bul" dizisi, izleyicilere derin ve etkileyici bir hikaye sunmayı vaat ediyor. Farklı ülkelerde çekilen sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bu yapım, yakın zamanda izleyicilerin karşısına çıkacak.