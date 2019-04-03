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Belediye Başkanı makam odasının kapısını söktürdü
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Politika - - Editör: Armoni BAYAR

Belediye Başkanı makam odasının kapısını söktürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin yeni Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun göreve başlar başlamaz makam kapısını söktürdü.

"Halkımızla aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek." diyen Başkan Uygun, "Seçimlerden önce halkımıza söz vermiştik. Halkımızın oyları ile iktidara geldiysek, halkımız ile ilişkilerde aramızda kapılar olmamalı, her şey şeffaf olmalı. Halkımız ile aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek. Onun için makam odasının kapılarını hep birlikte çıkardık. Vatandaşlarla aramızdaki kapıyı ortadan kaldırdık. Bundan sonra vatandaşlar istediği an bize ulaşabilecek" dedi.

Makam odasının sökülen kapısı ise görevliler tarafından ikinci kattan indirildi ve belediye binasının giriş kapısı önünde sergilendi.


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