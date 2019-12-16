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Başkan ve hoca tepkilerin hedefinde
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Başkan ve hoca tepkilerin hedefinde

Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de taraftarların hedefinde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal yer aldı.

Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de taraftarların hedefinde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal yer aldı.

Sezonun flaş takımı Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, kritik mağlubiyetin ardından lider Sivas'ın 8 puan gerisine düştü.

Maçın ardından sosyal medyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a sert tepki gösterdi.


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