Başkan ve hoca tepkilerin hedefinde

Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de taraftarların hedefinde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal yer aldı.
Sezonun flaş takımı Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, kritik mağlubiyetin ardından lider Sivas'ın 8 puan gerisine düştü.
Maçın ardından sosyal medyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a sert tepki gösterdi.