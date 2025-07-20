Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli temaslarda bulundu. Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Askeri törenle karşılandı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Güler’in Kıbrıs temasları kapsamında askeri törenle karşılandığı, ardından birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi. Ziyarette, savunma ve güvenlik konularına ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunularak, birlik komutanlıklarına talimatlar verildi.

Fotoğraflar paylaşıldı

Ziyarete ilişkin fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmî sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Fotoğraflarda Güler’in birlik personeliyle bir araya geldiği ve komutanlardan bilgi aldığı anlar yer aldı.