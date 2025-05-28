Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2015-2016’daki terör olaylarının ardından büyük yıkıma uğrayan Mardin’in Nusaybin ilçesinde yürütülen imar çalışmalarıyla ilgili görüntüleri paylaştı. Bakanlık açıklamasına göre, ilçede 3 binden fazla konut ve iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı devrede

Yıkımın ardından Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda Nusaybin’de 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziyeevi inşa edildi. Yapıların tamamı deprem yönetmeliğine uygun şekilde ve yöresel mimari esas alınarak projelendirildi.

Ayrıca ilçe genelinde altyapı tamamen yenilenirken, oyun parkları, spor sahaları, sosyal tesisler ve geniş yeşil alanlar oluşturuldu.

“Terörün izlerini siliyoruz”

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nusaybin’in yeni yüzüne dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye’yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin’de başardık. İlçemizi tam da Nusaybin’e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık.”

Kurum ayrıca, bu konutların sadece bina olmadığını, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu vurguladı.

Vatandaşlar memnun: “Kötü günler geçti, güzel günler geldi”

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, Nusaybinli vatandaşların görüşlerine de yer verildi. İlçe sakini Faysal Özçelik, yaşadıkları zor süreci ve dönüşüm sonrasındaki memnuniyetini şu sözlerle ifade etti:

“Devlet bizi mağdur etmedi. Nusaybin halkı çok eziyet çekti. Göç ettik. Sonra geldiler, tespitler yapıldı, evler yapıldı. Doğal gaz, internet var. Parklarımız harika. Şimdi çok memnunuz.”