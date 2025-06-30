Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK’ın desteklediği Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi’nde düzenlenen sözleşme imza törenine katıldı.
Yapay zekada iş birlikleri güçleniyor
Törende, çağrı kapsamında desteklenecek projelere ilişkin sözleşmeler imzalanırken, üniversite, kamu ve özel sektörün oluşturduğu konsorsiyumlar arasında iş birlikleri resmi olarak başlatıldı.
Katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi
Bakan Kacır, törende proje ortaklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. TÜBİTAK’ın yapay zeka alanında attığı bu adım, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı hedefi doğrultusunda stratejik önem taşıyor.