Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin üst düzey yöneticileriyle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayata katılımını artıracak stratejiler masaya yatırıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele öncelikli başlık

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve Avrupa-Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair detayları aktardı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi konularının ön planda olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, “Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata daha etkin katılımını sağlayacak projeleri görüştük,” ifadelerini kullandı.

Aile Yılı kapsamında yeni iş birliği adımları

2024’ün “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, görüşmede kadını ve aileyi birlikte destekleyen bütüncül sosyal politikalar da değerlendirildi. Göktaş, bu kapsamda BM Kadın Birimi ile iş birliğini genişletme konusunda mutabık kalındığını belirtti.

“Kapsayıcı sosyal politikaların yaygınlaştırılması için işbirliği imkânlarımızı artıracağız,” diyen Göktaş, kadınların toplumda daha güçlü bir şekilde yer almasının önemine dikkat çekti. Yerlikaya duyurdu: Polis atamaları artık görev puanına göre İçeriği Görüntüle

Görüşmenin ardından her iki tarafın da ortak projelerde ilerleme iradesi gösterdiği bildirildi.