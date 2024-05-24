Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da gerçekleşen ev tekstili fuarında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik performansına dair değerlendirmelerde bulunan Bolat, ülkenin ihracat potansiyeline vurgu yaparak, Merkez Bankası'nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti. Bu kararın, ihracatçılara daha fazla finansal destek sağlayarak Türkiye'nin dış ticaret hacmini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında %4,5 oranında büyüdüğünü ve milli gelirin 1 trilyon 118 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin ihracatında rekorlar kırıldığını vurguladı. Bununla birlikte, enflasyonda aylık yavaşlama başladığını ve Haziran ayından itibaren yıllık rakamlarda düşüşlerin beklediğini dile getirdi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki konumuna da değindi. Ülkenin, kaliteli ürün yelpazesi ve hızlı üretim ile dünya ekonomisinin devler ligine girmekte önemli bir mesafe kat ettiğini belirtti. Sanayiciler, esnaf ve ihracatçılar ile iş birliği içinde çalışarak Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürmeye odaklandıklarını ifade etti.

Ayrıca, Bakan Bolat, 2024 yılı başından itibaren katıldıkları fuarlarda artan ilgi ve siparişlerden bahsetti. 3 Haziran'da açıklanacak olan Mayıs ayı dış ticaret rakamlarının olumlu haberler getireceğini öngördü. Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatma ve cari işlemler dengesini iyileştirme yolunda önemli adımlar atıldığını vurguladı. Türk ev tekstili ürünlerinin dünya çapında marka haline geldiğini dile getirerek sektörün geleceğine güvendiğini belirtti.