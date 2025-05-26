Anayasa Mahkemesi (AYM), devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için getirilen “15 Ocak 2023’ten önce atanmış olma” şartını Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Başvuru: Aynı hak farklı kişilere eşit yansıtılmıyor

İptal başvurusu, Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından yapıldı. Başvuruda, aynı görev sınıfında yer almalarına rağmen, yalnızca 15 Ocak 2023 öncesinde atanan memurlara ek gösterge hakkı tanınmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022 yılında eklenen geçici 47. maddedeki bu ifadenin nesnel ve makul bir gerekçeye dayanmadığını vurgulayarak, Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

AYM: Eşitlik ve mülkiyet hakkı ihlal ediliyor

Anayasa Mahkemesi, kararında farklı tarihlerde atanan memurlara farklı uygulama yapılmasının “nesnel ve makul bir temele dayanmadığını” belirtti. Yüksek Mahkeme, bu düzenlemenin hem eşitlik ilkesine hem de mülkiyet hakkına aykırı olduğunu tespit ederek, düzenlemenin ilgili kısmını iptal etti.

Kararın 6 ay sonra yürürlüğe gireceği açıklandı. Bu süre içinde yeni yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor.

Yeni atanan memurlar için hak doğacak

İptal kararıyla birlikte, 15 Ocak 2023 ve sonrasında atanan memurların da 3600 ek göstergeden yararlanmasının önü açılmış oldu. AYM’nin bu kararı, binlerce memur için önemli bir kazanım niteliği taşıyor.