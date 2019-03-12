Avrasya Üniversitesi'nde korkutan yangın

Trabzon'da bulunan Avrasya Üniversitesi'nde sabah saat 09.00 sularında kantin ve mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler bir anda yerleşke binasının dış cephesini sardı. Yangın sırasında derste olan üniversite öğrencileri ve çalışanların yangın butonuna basılarak tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Hiçbir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.