Ergün Atalay: Asgari Ücret Geçim Ücreti Olmalı, Adil Tespit Şart

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Aralık’ta başlayacak asgari ücret komisyonu görüşmeleri öncesinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle yaptığı toplantıda önemli mesajlar verdi. Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini belirterek, işveren örgütlerini ve hükümeti, daha adil bir ücret belirlemek için sorumluluk almaya davet etti.

"Bu Ücretle Bir Hafta Geçinebilir Misiniz?"

Atalay, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın "Asgari ücrette yüzde 25’in üzerinde artış doğru değil" açıklamasına sert bir tepki gösterdi. İşveren örgütlerine daha gerçekçi bir yaklaşım çağrısında bulunan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret, artık insanların geçim ücreti haline geldi. Bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşveren örgütleri, insanların ailesiyle nasıl geçineceğini göz önünde bulundurarak bir çözüm üretmeli. İnsan gibi yaşamaya yetecek bir ücret tespit edilmeli.”

Enflasyon ve Asgari Ücret Arasındaki Bağ

Asgari ücret artışlarının enflasyona neden olduğu algısının doğru olmadığını vurgulayan Atalay, “2024’te asgari ücret yalnızca bir kez arttı, ancak bu durum enflasyonun düşmesine engel olmadı. Asgari ücretin enflasyonu artırdığına dair söylentiler gerçeği yansıtmıyor,” dedi.

Atalay, görüşmeler sırasında hem hükümetin hem de işveren tarafının önerilerini görmeyi beklediklerini ifade ederek, Türk-İş’in de kendi önerisini bu süreçte paylaşacağını belirtti.

"Adil Ücret, Toplumsal Barış İçin Şart"

Ergün Atalay, asgari ücretin belirlenmesinde işçi kesiminin taleplerinin dikkate alınmasının toplumsal barış açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. "Adil bir ücret sadece işçilerin değil, toplumun tüm kesimlerinin refahı için gereklidir," ifadelerini kullandı. Atalay, insanların insanca yaşamalarını sağlayacak bir ücretin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Asgari Ücret Komisyonu Görüşmeleri Başlıyor

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak görüşmeler 10 Aralık’ta başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işveren örgütleri ve işçi temsilcilerinin katılacağı bu toplantılar, milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek yeni rakamın netleşmesi açısından kritik öneme sahip. Görüşmelerin sonunda, 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin ilan edilmesi bekleniyor.

İşçi Kesiminin Beklentileri

Atalay, Türk-İş’in komisyon görüşmelerinde, işçilerin insanca yaşamalarını sağlayacak bir ücret talep edeceğini belirtti. Özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında çalışanların gelir seviyesinin korunması gerektiğini dile getirdi.

Sonuç olarak, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açıklamaları, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde daha adil bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine işaret ediyor. İşveren ve hükümet temsilcilerinin önerileri, işçi kesiminin talepleriyle harmanlanarak yeni ücret tespit edilecek.