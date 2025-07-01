Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Leman dergisinin son sayısında yer alan karikatür nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Platform üyeleri, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi.

“İfade özgürlüğü, kutsallara hakaret hakkı değildir”

Platform adına konuşan Zeynel Abidin Özkan, Leman dergisinin çiziminde, Hz. Muhammed ve Hz. Musa gibi kutsal isimlerin saygısız bir şekilde tasvir edildiğini savundu.

“Bu yayın, basın özgürlüğü ya da ifade hakkıyla açıklanamaz. Bu bir kışkırtmadır,” diyen Özkan, söz konusu içerikleri toplumu ayrıştırmayı amaçlayan bir girişim olarak nitelendirdi.

Açıklamada, dini değerlere yönelik yapılan bu tür yayınların, kamuoyunda tepki oluşturmayı ve toplumsal huzuru zedelemeyi amaçladığı öne sürüldü.

“Toplumun değerlerine açık bir saldırı”

Özkan, söz konusu yayının sadece bireylere değil, milletin ortak inançlarına ve birlik duygusuna karşı yapılmış bir saygısızlık olduğunu belirtti. Açıklamada, bu tür içeriklerin, toplumun hassasiyetlerini hedef alan yaklaşımlar içerdiği vurgulandı.

Platform üyeleri, söz konusu yayının ülke içi huzuru hedef alan dış yönlendirmelerin parçası olabileceğini öne sürerek kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

Suç duyurusu resmen iletildi

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri ve avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Platform temsilcileri, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.