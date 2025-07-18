Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev değişimi gerçekleşti. 9 Ağustos 2023’ten bu yana görevde bulunan Yaşar Koçak, düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Murat Küçükali’ye devretti.

Koçak: Güzel bir ekip çalışmasıyla veda ediyorum

Törende konuşan Yaşar Koçak, görev süresi boyunca ekip ruhuyla çalıştıklarını belirterek, “Bugün itibarıyla görevimi devrediyorum. Sayın Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza ve birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Koçak, yeni İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’ye başarılar dileyerek, Ankara’nın eğitimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı.

Küçükali: Hizmet bayrağını daha yukarı taşıyacağız

Görevi devralan Murat Küçükali ise, Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı’na teşekkür ederek, “Yaşar hocamızdan devraldığımız bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğiz. Ankara’da eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Küçükali, Ankara’da devam eden başarılı eğitim çalışmalarını ekip ruhuyla sürdüreceklerini ve başkentte eğitim çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.