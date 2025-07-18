Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvancılık alanında başlattığı Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, üreticiye doğrudan yıllık gelir sağlayacak şekilde planlandı. Iğdır’ın Aralık ilçesinde düzenlenen ilk hayvan teslim törenine katılan Bakan İbrahim Yumaklı, her bir hayvan için üreticilere yıllık 18 bin TL destek sağlanacağını duyurdu.

15 hayvan alan üreticiye aylık asgari ücret kadar destek

Bakan Yumaklı, projede 15 hayvan alan bir üreticinin, aylık ortalama bir asgari ücrete denk gelen düzeyde gelir elde edeceğini belirterek, “Bu proje sadece hayvan teslimi değil, sürdürülebilir gelir modelidir” dedi.

İlk etapta 14 üreticiye 235 hayvan teslim edildi

Kazım Karabekir TİGEM Çiftliği’nde yapılan törende, ilk etapta 14 hak sahibine 235 hayvan teslim edildi. Projeye toplamda 4.351 üretici hak kazandı, 6.472 kişi ise yedek listede yer aldı. Yararlanıcıların yüzde 42’si kadınlardan, yüzde 80’i gençlerden oluşuyor.

Ziraat Bankası’ndan faizsiz dönemli kredi ve ücretsiz sigorta

Proje kapsamında Ziraat Bankası, üreticilere 2 yılı geri ödemesiz, 3 ila 5 yıl vadeli, yüzde 85 sübvansiyonlu kredi sağlayacak. Ayrıca hayvanların bir yıllık TARSİM sigortası da ücretsiz olacak. Teslim edilen hayvanların tüm aşıları tamamlanmış ve sağlık kontrolleri yapılmış şekilde teslim ediliyor.

Kadınlara, gençlere ve meslek sahiplerine öncelik

Projeye başvuran üreticiler dijital sistem üzerinden 18 kriterle değerlendirildi. Kadın girişimciler, gençler, şehit yakınları, gaziler, depremzede çiftçiler ve meslek mensuplarına (veteriner, ziraat ve gıda mühendisleri) öncelik verildi. Bu gruplar için destek limitleri iki katına çıkarıldı.

Hedef: Etçi hayvan varlığını artırmak, kırmızı ette verim sağlamak

Proje ile etçi ırkların artırılması ve kırmızı ette kaliteli üretimin sağlanması hedefleniyor. Yumaklı, “Bu proje, Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı’na katkı sunacak bir üretim modeli olacak. 2028’e kadar etap etap devam edecek” dedi.

Tören sonunda Bakan Yumaklı, sertifika almaya hak kazanan üreticilere belgelerini takdim etti.