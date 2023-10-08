Amerika'da Türk Toplumunu Güçlendirmek İçin Melih Göğebakan ve Trump Ekibi Kararlı

Melih Göğebakan, Donald Trump'ın medya danışmanı olarak verdiği açıklamada Amerika'nın birleşik geleceğini ve vatandaşların refahını koruma kararlılığını vurguladı. Göğebakan, Türkiye basınına yaptığı açıklamada şu temel konulara dikkat çekti:

Değerli Basın Mensupları,

Amerika'nın birleşik geleceğini ve vatandaşlarının refahını güvence altına almak amacıyla bugün sizlerle bir aradayız. Amerika'da yaşayan Türk toplumunu bilgilendirmek ve onların çıkarlarına odaklanarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Amerika'yı daha güvenli, daha refah dolu ve daha adil bir ülke haline getirmek için birlikte yoğun çaba gösteriyoruz.

Başkan Trump'ın görev süresi boyunca gerçekleştirilen ekonomik reformlar ve güvenlik politikaları, Amerika'da yaşayan Türk toplumuna olumlu etkiler sağlamıştır. İş alanlarında gerçekleştirdiğimiz projeler, Amerika genelinde olumlu değişimler yaratmıştır.

Başkan Trump'ın dönemindeki bazı başarılar şunlardır:

Ekonomik büyüme oranlarının artması

İşsizlik oranlarının düşmesi

Altyapı projelerine yapılan yatırımlar

Enflasyonun kontrol altına alınması ve alım gücünün artması

Amerika'da yaşayan Türk toplumunun geleceği için çalışıyoruz ve ilerleyen dönemde daha birçok projeyi hayata geçireceğiz. Sorularınızı her zaman dinlemeye hazırız ve daha güçlü bir Amerika ile birlikte daha güçlü bir Amerikan Türk toplumu oluşturma konusundaki inancımızı koruyoruz.

Son olarak, Amerika'da yaşayan Türk toplumuna teşekkür ediyor ve daha aydınlık bir yarın için birlikte yürüdüğümüz yolda sizlerin desteğini bekliyoruz.

Saygılarımla,

Melih Göğebakan

Donald Trump Medya Danışmanı