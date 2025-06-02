Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) haftanın ilk işlem gününde standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,7 değer kazanarak 4 milyon 236 bin liraya yükseldi.

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket

Altın piyasasında gün içerisinde en düşük 4 milyon 216 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 236 bin lira seviyeleri görüldü. Cuma gününü 4 milyon 164 bin 999 liradan tamamlayan standart altın, böylece haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Dolardaki küresel hareketlilik ve ons altın fiyatlarındaki artışın, iç piyasada kilogram altın fiyatına da yansıdığı değerlendiriliyor.

İşlem hacmi 3,7 milyar lirayı geçti

Bugünkü işlemlerde KMKTP’de altın için toplam 882,57 kilogramlık işlem hacmi oluştu. Bu işlemler karşılığında 3 milyar 723 milyon 624 bin liralık işlem gerçekleşti. Tüm kıymetli metallerdeki toplam hacim ise 3 milyar 723 milyon 666 bin lirayı buldu.

En fazla işlem yapan kurumlar açıklandı

Altın borsasında bugünün en aktif kurumları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Akbank yer aldı.

Günlük fiyat verileri:

İşlem Verisi TL/Kg Dolar/Ons Önceki Kapanış 4.164.999 3.311,00 En Düşük 4.216.000 3.350,10 En Yüksek 4.236.000 3.365,00 Kapanış 4.236.000 3.365,00 Ağırlıklı Ortalama 4.226.392,44 3.356,48 Toplam İşlem Miktarı (kg) 882,57 — Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.723.624.415,32 —

Yatırımcılar, ons altın fiyatlarındaki yükselişin iç piyasaya etkisini takip etmeyi sürdürüyor. Küresel ekonomik veriler, merkez bankası politikaları ve jeopolitik gelişmeler, fiyatların seyrinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.