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Akdeniz'de bu balığın dikenlerine dokunmayın
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Turizm - - Editör: Armoni BAYAR

Akdeniz'de bu balığın dikenlerine dokunmayın

Hint ve Pasifik Okyanus'larından mercan kayalıklarda yaşayan aslan balığı, Mersin'de bir balıkçının ağına takıldı.

Aslan balığı türünün küresel ısınma sebebiyle bu sularda görülmeye başladığını açıklayan uzmanlar, balığın dikenlerine dokunulmaması gerektiğini bildirdi.

30 yıldır geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Bilal Çoban, dün ağına farklı bir balığın takıldığını gördü. İnternette yaptığı araştırma sonucu bu balığın zehirli aslan balığı olduğunu tespit etti. Çoban, balığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine incelemeleri için teslim etti.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Balık Biyolojisi Uzmanı Dr. Meltem Ok, bu balık türünün normalde kıyılarımızda yaşamadığını ve 2015'ten beri Mersin'de görülmediğini ifade etti.

 


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