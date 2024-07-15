Emeklilere Yönelik Zam Gündemi, AK Parti'den Yeni Açıklamalar ve Beklentiler

Türkiye'de emeklilere yönelik yapılan zam tartışmaları, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in son açıklamalarıyla yeni bir döneme girmiş durumda. Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan ek zam önerisinin detaylarını ve süreci paylaştı.

Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak olan zammın belirlenmesinin bu akşam netleşeceğini ifade ederek, yarın TBMM'ye sunulacağını belirtti. Emeklilere yönelik bu yeni düzenleme, SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında da büyük merak konusu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik yapılacak olan zamla ilgili olarak şunları söyledi: "Bütçe imkanları doğrultusunda yapılacak olan ek zam konusunda alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Bu akşam netleşecek rakamı Cumhurbaşkanımıza sunacağız ve yarın Meclis'e ileteceğiz."

Emekli maaşlarına yönelik yapılan zam önerisi, en düşük emekli aylığının 12 bin TL'ye çıkarılması hedefini taşıyor. Bu rakamın kesinleşmesi, Kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna duyurulacak.

Emekli maaşları, SSK emeklileri için her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri için ise ayın 25-28'i arasında hesaplara yatırılıyor.