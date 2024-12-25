TÜRK-İŞ’ten Sert Çıkış: “Adil Zam Yapılana Kadar Komisyon Masasında Yokuz”

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, adil düzenleme yapılmadıkça toplantılara katılmayacaklarını duyurdu.

TÜRK-İŞ’ten Asgari Ücret Tepkisi: Komisyon Toplantılarına Katılmayacağız

2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL asgari ücret, TÜRK-İŞ tarafından yetersiz bulunarak sert eleştirilere maruz kaldı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyonun işleyişini adil bulmadıklarını belirterek, taleplerinin karşılanmaması durumunda masaya bir daha oturmayacaklarını açıkladı.

“Asgari Ücret Geçim Ücreti Haline Geldi”

Atalay, Türkiye’de yaklaşık 8 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını ve bu sayının giderek arttığını vurguladı. Eskiden asgari ücretin yalnızca düşük gelir gruplarını etkilediğini belirten Atalay, artık çalışan nüfusun yarısından fazlasının bu ücretle geçinmek zorunda kaldığını ifade etti.

“Asgari ücret bir geçim ücreti haline dönüştü. Çalışanlarımızın büyük bir kısmı bu rakamla yaşam mücadelesi veriyor. Yüksek enflasyon karşısında bu ücret yetersiz kalıyor ve taleplerimiz dikkate alınmıyor,” dedi.

TÜRK-İŞ’in Talebi 29 Bin TL’ydi

TÜRK-İŞ Başkanı, komisyondaki toplantılarda 29 bin 583 TL’lik bir ücret talep ettiklerini hatırlattı. Ancak bu talebin göz ardı edildiğini ifade eden Atalay, komisyon üyelerinin somut bir teklif getirmemesi nedeniyle toplantılara katılmama kararı aldıklarını belirtti.

“Enflasyona Göre Yılda İki Kez Zam Gerekli”

Yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin yılda iki kez gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Atalay, “Bu masada işçilerin talepleri dikkate alınmıyorsa, burada bulunmamızın bir anlamı yoktur. Adil bir düzenleme yapılana kadar komisyona katılmayacağız,” şeklinde konuştu.

Atalay ayrıca, masadaki kararların işçiler tarafından verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, sürecin daha şeffaf yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRK-İŞ’ten Çarpıcı Değerlendirme

Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine yönelik geçmişte de benzer eleştiriler yaptıklarını belirterek, “Son 30 yılda 22 kez toplantılara katılmayarak süreci protesto ettik. Bu yıl da aynı şekilde taleplerimiz dikkate alınmadığı için masadan çekildik,” dedi.

Hükümete ve İşverenlere Çağrı

Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Atalay, hükümet ve işveren temsilcilerini çözüm üretmeye davet etti. “Asgari ücret, ülkenin ekonomik şartlarına uygun olarak güncellenmeli ve enflasyon farkı yılda iki kez çalışanlara yansıtılmalıdır. Aksi takdirde milyonlarca işçi mağdur olmaya devam edecek,” ifadelerini kullandı.

Komisyon Kararları Tartışmalı Hale Geldi

TÜRK-İŞ’in komisyon toplantılarına katılmama kararı, asgari ücret belirleme sürecinde önemli bir krize işaret ediyor. Sürecin adil olmayan bir zeminde yürütüldüğünü savunan sendika temsilcileri, bu kararın işçi haklarını savunma noktasında bir duruş olduğunu belirtiyor.