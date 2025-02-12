Adalet Bakanı Tunç’tan CHP Kurultayı ve İmamoğlu Açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma hakkında konuşan Tunç, konunun Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde ele alındığını ve bazı partililerin de şikayette bulunduğunu belirtti.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin iddialara da değinen Tunç, sürecin yargının takibinde olduğunu ve siyasetten bağımsız şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

CHP Kurultayına Yönelik Soruşturma: Süreç Nasıl İşliyor?

Adalet Bakanı Tunç, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay ile ilgili soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi’nin avukatları tarafından sunulan dilekçelerin değerlendirildiğini belirten Tunç, iddiaların Siyasi Partiler Kanunu kapsamında suç teşkil edebileceğini söyledi. Tunç, "Somut delil bulunursa süreç devam edecek ve yargı gerekli kararı verecek." diyerek soruşturmanın hukuki bir çerçevede ilerlediğini vurguladı.

Özellikle CHP üyelerinin de bazı iddiaları gündeme getirdiğini belirten Tunç, dosyanın gelişmelere bağlı olarak genişleyebileceğini ifade etti.

İmamoğlu Hakkındaki Soruşturmalar: Yargı Süreci Devam Ediyor

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu’nun yargıyı hedef alan açıklamalarına değinen Tunç, "Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar 'yargı tacizi' diyor ama aslında yargıya taciz var." diyerek yargının bağımsız şekilde işleyişine devam ettiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında yapılan açıklamaların yakışıksız olduğunu söyleyen Tunç, "Bırakalım yargı kendi işini yapsın. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır." diyerek sürecin hukuki çerçevede ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Timur Cihantimur’un İade Süreci Nasıl İşleyecek?

Bakan Tunç, İstanbul’da ölümlü bir kazaya karıştıktan sonra annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

ABD mahkemesinin iade kararı verdiğini ancak kararın temyize açık olduğunu belirten Tunç, "Anne ve oğlunun Türkiye’ye iadesi, kararın kesinleşmesi sonrasında mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

İade sürecinin uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğünü söyleyen Tunç, Türkiye’nin bu konuda tüm yasal süreçleri titizlikle takip ettiğini belirtti.

Siyasi ve Hukuki Gündem Isınıyor

Adalet Bakanı Tunç’un açıklamaları, Türkiye’de devam eden hukuki süreçler ve siyasi gelişmeler açısından önemli bir çerçeve sunuyor.

CHP kurultayı soruşturması, İmamoğlu’na yönelik yargı süreci ve Cihantimur’un iade dosyası gibi konular, önümüzdeki günlerde de gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alacak.