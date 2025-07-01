Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Batı Balkan ülkelerine güçlü bir çağrıda bulunarak, jeopolitik koşulların değiştiğini ve genişleme süreci için önemli bir fırsat penceresi açıldığını söyledi.

Kos, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile birlikte Üsküp’te düzenlenen AB-Batı Balkanlar Liderler Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Avrupa farklılıklar üzerine inşa edilmiştir"

Marta Kos, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik sürecine değinerek, anayasal değişikliklerin yapılması halinde ülkedeki sürecin hızlanabileceğini belirtti.

“Eğer Kuzey Makedonya anayasasını değiştirirse, hükümetler arası konferansa derhal başlanmalı. Başka bir siyasi şart olmamalı,” diyen Kos, AB üyeliğinin kimlik, kültür ve dilin korunması açısından da en güçlü güvence olduğunu vurguladı.

Ayrıca Kos, 2026'dan itibaren Batı Balkan ülkeleri arasında ücretsiz dolaşımın (roaming) mümkün olabileceğini söyledi.

"AB’ye sadece sözle değil, somut reformlarla yaklaşılmalı"

Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ise Avrupa değerlerine bağlılıklarını yineleyerek, ülkesinin karar alma iradesinin korunması gerektiğini vurguladı.

“Avrupa süreci maskesi altında hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz,” diyen Mickoski, reformların ülke çıkarlarına göre, açık bir zihinle ve şeffaf biçimde yapılacağını ifade etti.

Mickoski, Batı Balkan ülkelerinin AB ile entegrasyonu halkın günlük yaşamında da hissettirmesi gerektiğini belirtti.

Bir sonraki toplantı Arnavutluk’ta

Marta Kos, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya ev sahipliği teklifi için teşekkür ederek, sonbaharda Arnavutluk’ta yapılacak bir sonraki liderler zirvesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Toplantı, Batı Balkan ülkelerinin uzun süredir beklediği üyelik sürecinde ilerleme umudunu yeniden canlandırırken, bölge ülkelerine de somut reform adımları atma çağrısıyla dikkat çekti.