Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) hazırlanan A Milli Takım, özel bir maçta Avusturya'ya 6-1'lik skorla mağlup oldu. Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonada mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yönetiminde Ernst-Happel Stadyumu'nda gerçekleşti.

Karşılaşmada toplam 7 gol atıldı ve ev sahibi Avusturya, 6-1'lik skorla galip geldi. Maçın ilk yarısını ev sahibi önde tamamladı. Schlager'ın 2. dakikada attığı golle öne geçen Avusturya'ya, Hakan Çalhanoğlu'nun 25. dakikada attığı golle cevap verildi. Ancak Gregoritsch'in 44. dakikada kaydettiği golle Avusturya bir kez daha öne geçti ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda da etkili olan Avusturya, farkı açarak galibiyeti garantiledi. Gregoritsch, 48. dakikada ve 59. dakikada kaydettiği gollerle hat-trick yaparken, Baumgartner ve Entrup'un golleriyle skor 6-1'e ulaştı. Barış Alper Yılmaz'ın golü ise VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

A Milli Takım'ın bir sonraki hazırlık maçı, EURO 2024 öncesinde İtalya ile oynanacak.