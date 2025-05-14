Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen özel oturumda konuşan Filistin’in Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krize dikkat çekti. Mansur, dünya kamuoyuna çağrı yaparak, İsrail’in uyguladığı ablukaya son verilmesini istedi.

2 milyondan fazla kişi açlık riski altında

Gazze’de yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin temel gıdaya ulaşamadığını belirten Mansur, yarım milyon kişinin açlık, hastalık ve ölümle karşı karşıya olduğunu aktardı. Mansur’un verdiği bilgiye göre, bu sayının içinde 93 bin çocuk da bulunuyor.

Yardımlar sınırda bekliyor, fırınlar kapanıyor

İnsani yardımların haftalardır İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Mansur, “Yiyecekler sınır kapılarının ötesinde çürürken, insanlar açlıktan ölüyor” ifadelerini kullandı. Bölgede birçok fırının ve aşevinin malzeme eksikliği nedeniyle çalışamaz hale geldiği belirtildi.

“İsrail yardımı baskı aracı yapıyor”

Filistinli diplomat, İsrail'in yardım dağıtımını sivillere baskı unsuru haline getirdiğini ve bunun BM ajansları tarafından reddedildiğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun saldırılarla Gazze halkını göç etmeye zorladığını ifade eden Mansur, insani krizin sorumlusunun yardımlara uygulanan engel olduğunu vurguladı.