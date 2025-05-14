Ford Türkiye, İstanbul Park Yarış Pisti’nde düzenlediği lansmanla yeni elektrikli araç modellerini ve hizmet odaklı ekosistem vizyonunu tanıttı.

Yücetürk: Bu sadece araç değil, bir zihniyet dönüşümü

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, “Elektriğin Ford Çağı” ifadesini yalnızca bir ürün tanıtımı olarak görmediklerini, bunun bir zihniyet ve hizmet dönüşümünü temsil ettiğini vurguladı. Yücetürk, “Biz bunu çevresinde örülmüş hizmetlerle birlikte bir ekosistem olarak görüyoruz ve bu ekosistemi tasarlama konusunda da kendimizi sorumlu hissediyoruz” dedi.

Yeni modeller ve yerli üretim ön planda

Lansmanda tanıtılan elektrikli modeller arasında Puma Gen-E, Capri, Ford Explorer, E-Tourneo Custom ve E-Tourneo Courier yer aldı. Yücetürk, bu modellerin yüzde 75’inin Ford Otosan tarafından Türkiye ve Romanya’daki tesislerde üretildiğini belirterek, yerli üretimin önemine dikkat çekti.

Ford, yüzde 10 ÖTV dilimine odaklandı

Yücetürk, elektrikli araçların fiyatlandırmasında ÖTV avantajına dikkat çekerek, “Otomobillerimizi yüzde 10 ÖTV bareminde olacak şekilde konumlandırdık. Bu sayede daha rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize ulaşmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Ford Pro iş modeliyle uçtan uca çözüm

Ford’un sadece araç üretmediğini, aynı zamanda elektrikli araçlarla entegre çalışan dijital uygulamalar ve hizmet çözümleri sunduğunu vurgulayan Yücetürk, Ford Pro iş modeliyle bu yaklaşımı ticari araçlara da taşıdıklarını söyledi. E-Transit modelinin 1000’in üzerinde satış adedine ulaştığını belirtti.

İkinci sıraya yükseldi, liderliği hedefliyor

2024’ün ilk dört ayında 100 binin üzerinde araç sattıklarını açıklayan Yücetürk, “Toplam satışta ikinci sıraya yükseldik. Ticari araçlarda ise liderliğimizi sürdürüyoruz. Özellikle yeni Courier modelimizle hafif ticaride de liderliğe yerleştik” dedi.

Yıl sonu hedefi: Geçen yılın üstüne çıkmak

Yücetürk, Türkiye’nin nüfus yapısı ve araç sahipliği oranı dikkate alındığında, pazarın potansiyelini koruduğunu ifade ederek, yıl sonunda geçen yılın üzerinde bir satış performansı hedeflediklerini söyledi.