Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin (EPİAŞ) açıkladığı verilere göre, spot elektrik piyasasında fiyatlar yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yarın için belirlenen megavatsaat başına elektrik fiyatı en yüksek 3.399 TL, en düşük ise 779,99 TL oldu.

Bugünkü işlem hacmi ise düne kıyasla yüzde 4,7 artarak 1 milyar 362 milyon TL’nin üzerine çıktı. Bu artış, piyasada talebin canlılığını koruduğunu gösteriyor.

Ortalama fiyat 2.300 TL bandında

Gün öncesi piyasada megavatsaat başına elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.307,21 TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.314,43 TL olarak hesaplandı. En yüksek fiyat dilimi saat 20.00'de, en düşük ise saat 07.00’de oluşacak.

Spot piyasada gün içi veriler

Spot piyasada bugün işlem gören megavatsaat fiyatı en yüksek 3.399 TL, en düşük ise 780 TL olarak kaydedildi. Fiyatların seyrinde arz-talep dengesinin yanı sıra mevsimsel etkiler ve üretim kapasitesi gibi faktörlerin etkili olduğu değerlendiriliyor.