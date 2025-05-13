Edirne’de yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu değerlendirilen iki araçta, 17 düzensiz göçmen ile yurt dışına çıkması yasaklanan bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Bulvarı’nda yaptığı denetim sırasında ortaya çıktı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, bulvar üzerinde park halinde bekleyen iki aracı şüphe üzerine kontrol etti. Araçlarda yapılan aramada 14 Irak ve 3 Afganistan uyruklu kişi tespit edildi.

Hakkında adli tedbir bulunan kişi de araçtaydı

Denetim sırasında araçlardan birinde, Türkiye'de adli kontrol altında bulunan ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuş bir yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu belirlendi. Şahsın, hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle işlem gördüğü öğrenildi.

Yakalanan kişiler işlemleri yapılmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.