Kruvaziyer turizminin Karadeniz’deki önemli duraklarından biri haline gelen Amasra, bu kez Rusya’nın Soçi limanından yola çıkan Astoria Grande adlı gemiyi ağırladı.

69. seferini gerçekleştirdi

Palau bandıralı ve 11 katlı olan 193 metre uzunluğundaki gemi, 992 yolcu ve 442 kişilik mürettebatıyla ilçeye ulaştı. Bu, Astoria Grande’nin gerçekleştirdiği 69. sefer oldu. Limanda, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Recai Çakır’ın da yer aldığı heyet tarafından karşılandı.

Turistler Amasra ve Safranbolu’yu keşfetti

Liman çıkışında turistlere bilgilendirici Rusça broşürler dağıtıldı. Yolcular, Amasra Müzesi, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı gibi önemli yerleri ziyaret etti. Bazı turistler ise Karabük’ün Safranbolu ilçesine geçerek UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi konakları gezdi.

Yeni rota: Samsun

Günü Amasra’da geçiren Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Samsun’a doğru yola çıkacağı bildirildi. Turizm yetkilileri, bu tür seferlerin bölge ekonomisine ve tanıtımına önemli katkı sağladığını vurguluyor.